Мир 16 декабря 2022, 18:52 Новую стратегию нацбезопасности приняли в Японии

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Власти Японии утвердили новую стратегию национальной безопасности. Данный документ является ключевым для сферы обороны страны. Об этом сообщила «Политика сегодня».

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В документе сказано, что страна имеет право нанести ответные удары по целям, расположенным на территории противника. Пустить ракеты Япония имеет право в случае нападения на ее земли, а также нападения на земли дружественных стран. Кроме того, власти намерены увеличить вложения в сферу обороноспособности.