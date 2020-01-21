Новую систему связи 6G запустят в Японии к 2030 году

По данным информагентства, для реализации этой инициативы правительство Японии создало специальный совет. В него входят представители профильных ведомств, предприниматели и технические специалисты.

Сайт «Аргументы и факты» рассказал, что уже к лету этого года эксперты совета должны разработать и представить комплексную стратегию перехода на новую систему связи.

Отмечается, что нынешней весной в Японии произойдет массовое внедрение систем связи пятого поколения 5G, которые уже используются в Южной Корее и Соединенных Штатах. Таким образом, Токио намерен наверстать упущенное и в сотрудничестве с бизнесом захватить лидирующие позиции при переходе на более защищенные и скоростные системы.

В августе прошлого года в Москве начали тестировать 5G. Затем Кронштадт стал первым российским городом, в масштабах которого запустили пилотную сеть пятого поколения.