Великобритания поменяет локдаун на новую систему ограничений

Новая система ограничений разбита на три уровня, которые будут меняться в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Каждый регион установит собственный уровень.

Начиная с 3 декабря все рестораны и пабы смогут работать до 23:00, а не до 22:00, как это было осенью. На первом уровне продолжат действовать правила, когда клиентов обслуживают только за столиками, а барная стойка остается местом недоступным, чтобы не привлекать толпу.

На втором уровне ограничений работать остаются только пабы, где кроме алкоголя подают еще и еду. В случае перехода на третий уровень ограничений все места общественного питания закроют.

Людям, которые были в контакте с зараженными коронавирусом, не нужно уходить в самоизоляцию. Но всем им придется проходить ежедневное тестирование на наличие возбудителя. Если тест отрицательный, то они смогут сохранять свой привычный образ жизни. Пока это нововведение будет действовать только в регионах, где ситуация с распространением коронавируса критическая.

Зрители смогут вернуться на стадионы. В регионах с первым уровнем на трибуны допустят до четырех тысяч зрителей, на втором уровне их максимальное количество сократится до двух тысяч, на третьем посмотреть на спортивные мероприятия никого не пустят.

Максимальное количество зрителей на концертах — одна тысяча человек, если в регионе первый или второй уровень опасности.

Возвращаются к работе спортзалы, салоны красоты, парикмахерские, а также все магазины непродовольственных и не жизненно важных товаров.

На период рождественских праздников в Великобритании введут временные ограничения. В чем именно они будут заключаться, пока не сообщается. Но Борис Джонсон уже заявил, что члены семей наконец смогут собраться все вместе.

Карантин действовал в Великобритании с 5 ноября. Но в отличие от других европейских стран он оказался достаточно мягким. Жителям разрешали выходить из дома в магазин и для занятий спортом. Школьники и студенты продолжали посещать учебные заведения. Не работали пабы, рестораны и магазины непродовольственных товаров. В том числе на удаленную работу перевели большую часть сотрудников.