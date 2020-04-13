Новую сделку ОПЕК+ признали исторической

Сокращение добычи нефти может достичь 15 миллионов баррелей в сутки после решения ОПЕК+. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) эту сделку назвали исторической.

«На прошлой неделе мы обсуждали близость сделки между Россией и Саудовской Аравией. Как мы видели вчера, благодаря лидерству России, Саудовской Аравии, США и других стран был сделан шаг навстречу этой исторической сделке», — заявил во время интервью телеканалу CNBC глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Собеседник подчеркнул, что в рамках принятого решения добыча нефти во всем мире сократится более чем на 15 миллионов баррелей в сутки с учетом стран G20. Только Соединенные Штаты в этом году будут добывать ежедневно на два миллиона баррелей черного золота меньше.

ОПЕК+ в воскресенье, 12 апреля, утвердила сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года. Черного золота будут добывать меньше на 23% в мае–июне 2020 года и на 18% меньше — до конца 2020 года. Такое решение приняли на фоне нефтяного кризиса. В мире сейчас переизбыток нефти из-за пандемии коронавируса, в результате чего она резко подешевела.