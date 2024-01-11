Мир 11 января 2024, 23:19 Новую редакцию закона о мобилизации подготовили на Украине МО Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации РИА «Новости»

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Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации, ранее отозванного кабмином из парламента. Об этом сообщил глава ведомства Рустем Умеров, чьи слова привело украинское издание «Страна.ua».

Обновленный проект закона разработали с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по национальной безопасности, разведке и обороне.

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«Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта», — отметил Умеров.

Он добавил, что готов выносить законопроект на согласование кабинета министров.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия объяснил, что предыдущую редакцию законопроекта вернули на доработку, поскольку она вызвала много дискуссий. Украинское руководство провело встречу по теме мобилизации в закрытом режиме.

Депутат Рады от партии «Европейская солидарность» София Федина раскритиковала второй вариант проекта закона о мобилизации. Она заявила, что он оказался хуже предыдущей версии.