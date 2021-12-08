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    08 декабря 2021, 12:37

    Новую разновидность «омикрона» нашли в Австралии

    Нина Петлинова

    Ученые обнаружили генетический подвид нового штамма коронавируса «омикрон» в Австралии. Об этом сообщил The Guardian.

    Специалисты нашли новую разновидность в образцах второго австралийца, который заразился «омикроном». Путешественник вернулся в страну из Нигерии. Об этом сообщила министр здравоохранения Квинсленда Иветт Д’Ат.

    «Я хочу выразить огромную благодарность нашим судебно-медицинским и научным службам, потому что их работа с международным комитетом привела к переклассификации „омикрона“ на два подвида, и обе они есть здесь, в Квинсленде», — отметила она.

    При этом врач-инфекционист и микробиолог из Австралийского национального университета профессор Питер Коллиньон уверен — обнаруженный подвид сможет распространиться по странам, однако его нельзя называть новым штаммом. Ведь новый вариант говорит о серьезных изменениях в сравнении с вариантами коронавируса, с которыми люди столкнулись ранее.

    По данным экспертов, новая разновидность «омикрона» сохранила примерно половину его генетических изменений. Главным отличием является отсутствие качества «выпадения S-гена» — предположительно, это усложняет обнаружение вируса с помощью ПЦР.