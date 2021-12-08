Новую разновидность «омикрона» нашли в Австралии

Ученые обнаружили генетический подвид нового штамма коронавируса «омикрон» в Австралии. Об этом сообщил The Guardian.

Специалисты нашли новую разновидность в образцах второго австралийца, который заразился «омикроном». Путешественник вернулся в страну из Нигерии. Об этом сообщила министр здравоохранения Квинсленда Иветт Д’Ат.

«Я хочу выразить огромную благодарность нашим судебно-медицинским и научным службам, потому что их работа с международным комитетом привела к переклассификации „омикрона“ на два подвида, и обе они есть здесь, в Квинсленде», — отметила она.

При этом врач-инфекционист и микробиолог из Австралийского национального университета профессор Питер Коллиньон уверен — обнаруженный подвид сможет распространиться по странам, однако его нельзя называть новым штаммом. Ведь новый вариант говорит о серьезных изменениях в сравнении с вариантами коронавируса, с которыми люди столкнулись ранее.

По данным экспертов, новая разновидность «омикрона» сохранила примерно половину его генетических изменений. Главным отличием является отсутствие качества «выпадения S-гена» — предположительно, это усложняет обнаружение вируса с помощью ПЦР.