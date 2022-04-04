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    04 апреля 2022, 05:07

    Новую программу возвращения российских специалистов из-за границы создадут в РФ — СМИ

    «Известия»: в России готовят программу для репатриации российских специалистов

    Валерия Шафирко

    Многие россияне, которые ранее переехали за рубеж, сейчас хотят вернуться обратно на родину. Среди обратившихся с этим вопросом в российские ведомства много высококвалифицированных работников. В связи с этим в стране готовится новая программа репатриации высококлассных специалистов.

    Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения. Также информацию подтвердили в Минтруде и Минпромторге.

    Сейчас обсуждается дальнейшее развитие госпрограммы по репатриации соотечественников, которая действует с 2007 года, рассказали в пресс-службе Минпромторга. Например, дополнительные льготы для привлечения высококвалифицированных кадров, которые проживают за рубежом.

    Эксперты соглашаются с тем, что на сегодня важно максимально удовлетворить увеличившуюся потребность в специалистах.

    Специалисты указали, что важно не только вернуть тех, кто готов это сделать из-за оказываемого давления на них в зарубежных странах, но и по максимуму сохранить уже имеющийся в стране кадровый капитал.