Многие россияне, которые ранее переехали за рубеж, сейчас хотят вернуться обратно на родину. Среди обратившихся с этим вопросом в российские ведомства много высококвалифицированных работников. В связи с этим в стране готовится новая программа репатриации высококлассных специалистов.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения. Также информацию подтвердили в Минтруде и Минпромторге.

Сейчас обсуждается дальнейшее развитие госпрограммы по репатриации соотечественников, которая действует с 2007 года, рассказали в пресс-службе Минпромторга. Например, дополнительные льготы для привлечения высококвалифицированных кадров, которые проживают за рубежом.

Эксперты соглашаются с тем, что на сегодня важно максимально удовлетворить увеличившуюся потребность в специалистах.

Специалисты указали, что важно не только вернуть тех, кто готов это сделать из-за оказываемого давления на них в зарубежных странах, но и по максимуму сохранить уже имеющийся в стране кадровый капитал.