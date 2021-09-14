Новую программу по «поддержке демократии» в ЕС разработают власти США

В Соединенных штатах начали разработку программы по «поддержке демократии» в восьми европейский странах. Ее хотят запустить в Болгарии, Чехии, Венгрии, Польше, Румынии, Словакии, Словении и Хорватии. Об этом рассказал RT со ссылкой на Агентство США по международному развитию (USAID).

В документе отмечается, что новый проект должен способствовать ориентации отмеченных стран на «евро-атлантические цели», а также противостоять «злонамеренному иностранному влиянию». Некоторые политологи предполагают, что Белый дом опасается растущей роли России и Китая в мире, поэтому и создает подобные проекты.

«Программа призвана интегрировать деятельность, которая рассматривает вопросы, связанные с коррупцией внутри страны и коррупцией, которая проистекает из иностранного незаконного финансирования, а также деятельность, направленную против злонамеренного влияния Кремля по всем вышеупомянутым целевым направлениям», — пояснили в USAID.

Профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин прокомментировал новую программу США. По его словам, «демократия» — один из самых лукавых терминов, который можно услышать от Америки. Под этим следует понимать намерение Вашингтона контролировать политические процессы в других государствах. Именно для таких целей и создаются подобные проекты, отметил он.