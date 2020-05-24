Новую перестрелку устроили пограничники Киргизии и Таджикистана

Пограничники Таджикистана и Киргизии устроили новую перестрелку. Последний раз они открывали огонь на границе двух стран 8 мая.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-центре киргизской Государственной пограничной службы. В ведомстве сообщили, что перестрелка произошла на границе в местности Мойнок Баткенского района Баткенской области. Пограничники Киргизии не дали жителям таджикского анклава «Ворух» пасти скот на территории Киргизии.

Неизвестные лица с таджикской стороны начали стрелять в направлении киргизских пограничников. Далее примерно в 11:40 (08:40 мск — прим. ред.) произошла короткая перестрелка между пограничными нарядами Киргизии и Таджикистана пресс-центр киргизской Государственной пограничной службы.

Собеседник уточнил, что никто из киргизских пограничников не пострадал. Сейчас ведомства двух стран ведут переговоры о происшествии. В пресс-центре подчеркнули, что сейчас обстановка на указанной территории «относительно стабильная». Во время прошлого столкновения, которое произошло 8 мая, пострадали трое военнослужащих Киргизии и два человека из Таджикистана.

На участке на границе Киргизии и Таджикистана периодически происходят вооруженные конфликты между пограничниками или местными жителями двух стран. Обычно столкновения случаются на тех участках, где не удается точно определить окончание территории одной страны и начало другой — их называют не делимитированными. Граница между Киргизией и Таджикистаном протянулась на приблизительно 980 километров — более 450 километров из них не делимитированы.