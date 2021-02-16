facebook_pixel
    16 февраля 2021, 03:23

    Новую мутацию коронавируса нашли в Великобритании

    Дарья Бунякова

    Новый вариант коронавируса обнаружили на территории Великобритании. Исследователи предупредили, что он обладает потенциально тревожным набором мутаций.

    Новую мутацию коронавируса нашли в Великобритании

    Очередной штамм коронавируса назвали B1525, сообщило издание Guardian со ссылкой на исследователей Эдинбургского университета. По словам ученых, найденный вариант обладает «потенциально тревожным набором мутаций». Специалистов тревожит мутация Е484К в шиповидном белке, наделяющая вирус устойчивостью к антителам. Такое изменение есть в «бразильском» и «южноафриканском» вариантах коронавируса.

    Мутацию коронавирусе обнаружили благодаря секвенированию генома вируса. Она оказалась не только в Великобритании, где зафиксировали 32 случая заражения. Еще 35 случаев насчитывается в Дании, 12 — в Нигерии, семь — в США. Кроме того, были выявлены случаи во Франции, Канаде, Австралии и Испании.

    В середине декабря стало известно о новой мутации коронавируса, выявленной в Великобритании. Премьер-министр страны Борис Джонсон отмечал, что новый штамм на 70% заразнее первоначального варианта. Позже исследователи уточнили, что мутация не только заразнее, но и смертоноснее по сравнению с первичной формой.