Новую мутацию коронавируса нашли в Великобритании

Новый вариант коронавируса обнаружили на территории Великобритании. Исследователи предупредили, что он обладает потенциально тревожным набором мутаций.

Очередной штамм коронавируса назвали B1525, сообщило издание Guardian со ссылкой на исследователей Эдинбургского университета. По словам ученых, найденный вариант обладает «потенциально тревожным набором мутаций». Специалистов тревожит мутация Е484К в шиповидном белке, наделяющая вирус устойчивостью к антителам. Такое изменение есть в «бразильском» и «южноафриканском» вариантах коронавируса.

Мутацию коронавирусе обнаружили благодаря секвенированию генома вируса. Она оказалась не только в Великобритании, где зафиксировали 32 случая заражения. Еще 35 случаев насчитывается в Дании, 12 — в Нигерии, семь — в США. Кроме того, были выявлены случаи во Франции, Канаде, Австралии и Испании.

В середине декабря стало известно о новой мутации коронавируса, выявленной в Великобритании. Премьер-министр страны Борис Джонсон отмечал, что новый штамм на 70% заразнее первоначального варианта. Позже исследователи уточнили, что мутация не только заразнее, но и смертоноснее по сравнению с первичной формой.