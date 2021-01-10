Новую мутацию коронавируса выявили в Японии

Сотрудники японского Национального института инфекционных болезней заявили, что выявили новую мутацию коронавируса. Она оказалась у четырех человек, которые прилетели из Бразилии.

«Шестого января Национальным институтом инфекционных болезней была выявлена новая мутация нового коронавируса у четырех человек, прилетевших 2 января [в Японию] из Бразилии», — сообщается в пресс-релизе.

Глава института Такадзи Вакита уточнил, что выявленная мутация частично схожа со штаммами, обнаруженными в Великобритании и ЮАР, пишет агентство Киодо. Специалисты подчеркнули, что сведения о новой мутации ограничены данными о нуклеотидной последовательности генов.

«В связи с этим в настоящее время тяжело оценить уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин», — поясняется в документе.

Сейчас один из заболевших находится в больнице из-за проблем с дыханием. Речь идет о мужчине в возрасте около 40 лет. Женщина же пожаловалась на головную боль и дискомфорт в горле. Третьим инфицированным стал ребенок, у которого наблюдается повышенная температура. Четвертый заразившийся пока переносит вирус бессимптомно.

О новом штамме коронавируса в Великобритании стало известно в середине декабря 2020 года. Осенью впервые была выявлена другая мутация в Южной Африке. Оба варианта вируса оказались очень заразными.