Новую мутацию коронавируса в Великобритании признали неопасной, но более заразной

Специалисты пока не нашли доказательств тому, что найденный в Великобритании новый штамм коронавируса серьезно влияет на структуру патогена. В ВОЗ не сочли его более опасным уже существующих мутаций.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове выразила экспертную точку зрения на состоявшемся брифинге, сообщила «Газета.ru».

Она подчеркнула, что нет свидетельств необычного поведения мутации, однако призвала проявлять в сложившейся ситуации осторожность. В то же время в ВОЗ сказали, что мутация распространяется с большей скоростью.

В ВОЗ добавили, что следят за возможным влиянием штамма на исчезновение антител. На подобное, уточнила эксперт, тестируют все мутации вируса.

Ранее глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок заявил, что новым штаммом коронавируса заразились около тысячи жителей в 60 районах страны. Количество тех, кого поразил мутировавший SARS-CoV-2, увеличивается.

Всемирную организацию здравоохранения Великобритания о сделанных выводах проинформировала. Не исключено, что из-за нового штамма заболевание распространилось на юго-востоке Англии более стремительно.