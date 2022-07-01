Новую льготу для пенсионеров предложили ввести в России

Российских пенсионеров могут освободить от уплаты пошлины на регистрацию полученного по наследству жилья. С такой идеей выступил депутат Евгений Федоров. Он направил письмо с соответствующей инициативой главе Минтруда Антону Котякову.

Документ оказался в распоряжении RT. Парламентарий рассказал, что сейчас россияне платят за регистрацию прав собственности на недвижимость две тысячи рублей. Однако он подчеркнул, что это сумма является существенной для пенсионеров.

«Прошу оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство в части освобождения граждан пенсионного возраста от уплаты пошлины за государственную регистрацию прав собственности на недвижимое имущество в случае, если оно было получено ими в результате наследования», — сказано в письме Федорова.

Он отметил, что пожилые люди нередко оказываются в такой ситуации после смерти супруга или супруги.

Ранее в Государственной Думе предложили освободить людей пенсионного возраста от уплаты пошлины за получение свидетельства о праве на наследство. Она равняется 0,3% от стоимости получаемого имущества.