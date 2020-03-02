Новую криптовалюту создали в Сети. Ее стоимость растет вместе с числом жертв коронавируса

Каждый день появляются случаи заражения коронавирусом. Анонимные пользователи решили связать этот факт со стоимостью новой криптовалюты. Они создали CoronaCoin, ценник которой растет после сообщений о новых жертвах инфекции.

Криптовалюта CoronaCoin появилась благодаря анонимным пользователям форума 4chan, пишет Decrypt. Блокчейн разработали на основе токена Ethereum. Стоимость криптовалюты зависит от числа заразившихся коронавирусом. Данные обновляются каждые два дня, чтобы соответствовать официальной статистике ВОЗ.

CoronaCoin уже приобрели порядка 600 человек. Полученную прибыль создатели обещают отдать Красному Кресту для борьбы с распространением инфекции. Разработчикам криптовалюты понадобилось девять дней для ее создания. Теперь они хотят сделать стратегическую игру с использованием токена. В игре пользователи смогут распространять инфекцию в соцсетях.

Таким образом создатели планируют повысить осведомленность людей о заболевании, что поможет бороться с появлением новых случаев заражения.

Сейчас коронавирусом болеют более 88 тысяч человек по всему миру. Эта инфекция уже привела к смерти 3041 пациента. Российские ученые из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА приступили к созданию вакцины от COVID-2019.