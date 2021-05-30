Новую королевскую яхту в Британии могут назвать в честь принца Филиппа

Британское правительство намерено построить новую королевскую яхту, которая может получить имя супруга королевы Елизаветы II принца Филипа, скончавшегося в апреле. По данным агентства PA, корабль станет преемником королевской яхты Britannia.

Официально название нового судна пока не озвучено, но, как указано в материале PA, участники кампании по его строительству и представители правящей Консервативной партии хотят назвать яхту в честь герцога Эдинбургского.

Начало строительства нового судна запланировано на 2022 год, указано в статье. На ее строительство, как предполагается, будет выделено до 200 миллионов фунтов стерлингов (284 миллиона долларов). Экипаж яхты будет состоять из членов королевских ВМС, уточнил ТАСС.

По словам британского премьера Бориса Джонсона, новый национальный флагман станет первым судном в своем роде, отражающим растущий статус Великобритании в качестве великой и независимой морской державы.

Принц Филипп ушел из жизни 9 апреля в возрасте 99 лет. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон взяла на себя его обязанности. Ушедший из жизни супруг королевы Елизаветы II помогал членам семьи в решении их проблем. Как сообщили журналисты, принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили назвать дочь в его честь. Девочка должна родиться уже летом.