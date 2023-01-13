Мир 13 января 2023, 17:28 Новую коллекцию марок британской королевской почты посвятили рок-группе Iron Maiden Собчак: Iron Maiden стали пятой группой, удостоенных изображения на почтовых марках Англии flickr

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Королевская почта Англии выпустила коллекционную серию марок с группой Iron Maiden. По словам журналиста Ксении Собчак, музыканты стали пятым по счету коллективом, удостоенным такой части. Она поделилась впечатлениями в Telegram-канале.

«У Британии великая поп-культура, а, оказывается, такое чествование музыкантов у них на родине очень редкое», — удивилась Собчак.

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Ранее на марках королевской почты изображали The Beatles, Pink Floyd, Queen и The Rolling Stones.

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Также журналист привела примеры коллективов, которые не менее достойны такой чести. Среди них она выделила Led Zeppelin, The Clash, The Cure, Oasis. По словам Собчак, это только основные группы, которые имеют британские корни и до сих пор е имеют собственной коллекции марок английской королевской почты.

Журналист опубликовала примеры наклеек с Iron Maiden. На них изображены как сами музыканты, так и их нестандартные образы с черепами и воинственно настроенными зомби.