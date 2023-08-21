Мир 21 августа 2023, 15:04 Новую архитектуру европейской безопасности назвали невозможной без России Глава МИД Австрии: новая архитектура европейской безопасности невозможна без РФ РИА «Новости»

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Создать новую архитектуру безопасности в Европе не получится без участия России. Таким мнением поделился министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг на выступлении в Международном университете имени Менендес-и-Пелайо, мероприятие транслировали онлайн.

«Мы не можем „отменить Россию“, мы не можем резко прекратить диалог с ней», — подчеркнул глава австрийского МИД.

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По словам руководителя дипломатического ведомства, если Европа разорвет отношения с Россией, она может исключить из системы и Центральную Азию, и Южный Кавказ.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе осталась единственной площадкой, за исключением ООН, где Запад по-прежнему может обмениваться мнениями с РФ, указал Шалленберг. Эта возможность понадобится в будущем, отметил министр.

Россия останется крупнейшим соседом Европы в географическом плане и лидером по числу ядерных боеголовок, что бы ни случилось, добавил глава МИД Австрии. Кроме того, РФ входит в Совет Безопасности ООН, напомнил Шалленберг.

«Мы не можем обсуждать климатические изменения или какие-либо другие вопросы, не подключив к дискуссиям Россию», — резюмировал австрийский министр иностранных дел.

Ранее полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Рейснер признал превосходство российской армии над ВСУ. По его словам, украинская армия не ожидала от ВС России такой высокой слаженности и достижений во многих боевых аспектах.