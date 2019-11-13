Новозеландский парламент принял законопроект о разрешении эвтаназии

По данным издания, законодатели на протяжении двух лет обсуждали вопрос с эвтаназией. За принятие документа проголосовали 70 членов парламента. 50 человек высказались против.

Законопроект дает право на эвтаназию лишь тяжелобольным людям, которым осталось жить меньше шести месяцев. Глава партии АСТ Дэвид Сеймур выступил инициатором этого документа. По его словам, большинство граждан, с которыми он общался, признались, что хотят иметь выбор, когда им станет плохо и их время наступит.