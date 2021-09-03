Новости утра 3 сентября: бои в Афганистане, рекордный объем помощи пенсионерам в России, изменения в Трудовом кодексе

«Талибан»* начал переброску сил к провинции Панджшер. В России планируют передавать нуждающимся часть задержанных на таможне товаров и нереализованного конфискованного имущества. С марта 2022 года в стране изменится Трудовой кодекс и у работодателей появится ряд новых обязанностей и прав. Зеленский пообещал превратить Украину в лидера Европы. «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли в мире к утру.

Бои в провинции Панджшер

«Талибан»* начал перебрасывать силы к провинции Панджшер. По имеющимся данным, локальные боестолкновения происходят только на периферии. Однако боевики атаковали силы Северного альянса по всей линии соприкосновения сторон.

Талибы*, как сообщается, объявили о начале полномасштабной военной операции на территории провинции.

Конфискат — малоимущим

Часть задержанных на таможне товаров и нереализованного конфискованного имущества в России планируют передавать нуждающимся. Обращение Народного фронта на этот счет уже рассмотрели в Росимуществе.

Передача конфиската на благотворительность, как заметили в ОНФ, стала бы важным элементом социальной политики. При этом необходимо изменить правила по его уничтожению. Изменения коснутся только тех товаров, реализация которых в России не запрещена. Кроме того, их должна признать годными государственная экспертиза.

Изменения в ТК

В России с марта 2022 года изменится Трудовой кодекс. Сразу несколько новых обязанностей и прав появится у работодателей.

При этом поправки особо не скажутся на взаимоотношения работодателей и сотрудников. Большинство изменений внесли для уточнения некоторых положений. Но есть и некоторые нововведения.

Так, руководители должны будут вести учет микротравм и смогут отстранять от работы отказавшихся надеть средства индивидуальной защиты. Еще, согласно новым правилам, работодатель должен будет приостановить работу, если сотрудник выполняют ее в опасных условиях.

Цель Украины — лидерство в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что его страна идет к цели — стать лидером Европы. В своем выступлении перед студентами Стэнфордского университета он отметил, что Украина упустила слишком много времени за последние годы вместо того, чтобы действовать.

«Мы будем сильной и успешной страной — лидером Европы», — пообещал Зеленский. Он подчеркнул, что уверен в своем прогнозе, поскольку в современном мире возможно все.

Рекордный объем помощи

Российские пенсионеры в 2020 году получили от государства единовременную помощь на общую сумму 1,2 триллиона рублей. В Росстате заявили, что такой объем стал рекордным.

Семьи с низкими доходами и пенсионеры получили во втором квартале прошлого года 359,4 миллиарда рублей. Выплаты стали одной из мер поддержки россиян в период пандемии. Общая сумма выплат в третьем квартале составила 255,6 миллиарда рублей.

В Росстате уточнили, что уже в первом квартале 2021 года пенсионерам было выплачено порядка 140 миллиардов рублей.

Лидерство российских фигуристок

Российские фигуристки занимают первые четыре места по количеству баллов после исполнения короткой программы на соревнованиях юниорской серии Гран-При в Словакии.

Софья Муравьева вырвалась на первое место. Она получила за свое выступление 75,52 балла. На втором месте Вероника Жилина — 71,57 балла. Россиянка Аделия Петросян получила третье место. Судьи оценили ее короткую программу в 69,30 балла. Замкнула четверку Мария Захарова, за свой прокат фигуристка получила 69,04 балла.

С произвольной программой на лед девушки выйдут 4 сентября.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.