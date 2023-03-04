Мир 04 марта 2023, 20:44 Новость о военной базе США в Румынии назвали фейком Минобороны Румынии назвало фальшивой новость о строительстве базы США в дельте Дуная РИА «Новости»

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Минобороны Румынии назвало фейком новость о соглашении между Бухарестом и Вашингтоном о строительстве военной базы в дельте Дуная. Ведомство выпустило заявление с опровержением и посоветовало проверять информацию в официальных источниках.

Речь идет о распространившемся накануне сообщении, что США и Румыния заключили секретное соглашение о строительстве военной базы под Бухарестом. Причем информацию об этом распространили влиятельные СМИ.

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«Мы сообщаем о фальшивой новости, которая без каких-либо реальных оснований сообщает о том, что правительства Румынии и США заключили секретное соглашение о строительстве военной базы в дельте Дуная. Такая сделка никогда не обсуждалась», — отреагировало на это на своей странице в соцсети румынское военное ведомство.

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Также Минобороны Румынии попросило пользователей не поддаваться на манипуляции.

Ранее премьер-министр Румынии Николае Чукэ представил своего нового почетного советника, которым стал робот с искусственным интеллектом ION. В ходе заседания правительства Чукэ отметил, что роботу предстоит решать вопросы общественного мнения.