Мир 07 февраля 2024, 04:17 Новосибирские врачи вытащили из мозга пятилетней девочки 10-сантиметрового червя Врачи Новосибирска вытащили у 5-летней девочки 10-сантиметрового червя из мозга Freepik

Читать 360tv в

Врачи из Новосибирска провели операцию пятилетней девочке, в мозге которой жил паразитический червь. Об этом рассказала пресс-служба Новосибирской областной больницы на странице в соцсети «Вконтакте».

Маленькая пациентка пожаловалась на болезненные ощущения в голове. Также у девочки отказала рука и нога. В ходе обследования врачи выяснили, что у ребенка новообразование в мозге размером 10 сантиметров. Оно появилось в голове из-за паразита эхинококка, который поселился в черепной коробке девочки.

Реклама

Медики прооперировали несовершеннолетнюю пациентку своими силами. Операция прошла успешно, ребенок стал постепенно чувствовать руку и ногу. Как отметил лечащий врач, в легких девочки нашли кисты, их попробуют устранить с помощью антибиотиков. Если этот способ не принесет результатов, то пациентке придется пережить еще одно вмешательство.

Ранее саратовские врачи вытащили из-под кожи лба пациента 12-сантиметрового червя. Мужчина обратился в больницу с жалобами на припухлость в этой области. Результаты обследования показали, что внутри поселился паразит. Им оказался гельминт, который передается через укус комара.