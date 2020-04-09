Новорожденный с коронавирусом скончался в Бразилии

По информации «Газеты.ru», новорожденный скончался 7 апреля.

Роды произошли на 30-й неделе беременности, ребенок появился на свет недоношенным. Врачи сразу поместили младенца в отделение интенсивной терапии для новорожденных с дыхательной недостаточностью.

В настоящее время неизвестно, когда именно заразился коронавирусом малыш: до рождения или после.

Мать погибшего прошла тестирование на наличие инфекции и ждет результаты. Ей диагностировали гипертонию, сахарный диабет и ожирение.