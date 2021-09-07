Новому синглу Бейонсе пророчат «Оскар»

Американская певица Бейонсе написала сингл Be Alive для спортивной драмы Уилла Смита «Король Ричард», премьера которой состоялась накануне в США. Журналисты издания Los Angeles Times предполагают, что за эту песню исполнительница может получить премию «Оскар». Об этом написало ИА НСН.

Помочь написать трек для фильма вызвался музыкант Дарюс Скотт (DIXSON). Композицию пока не представили официально, однако она звучала во время финальных титров на кинофестивале «Теллурайд», где и состоялась мировая премьера кинокартины.

В России «Короля Ричарда» покажут 18 ноября. Фильм расскажет о требовательном отце и тренере будущих звезд тенниса Серены и Винус Уильямс.