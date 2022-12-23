Мир 23 декабря 2022, 09:38 Новому послу США в России посоветовали учесть главную ошибку предшественника МИД России посоветовал новому послу США Трейси не вмешиваться во внутренние дела страны МИД России / Telegram

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Новому послу США в России Линн Трейси не следует вмешиваться во внутренние дела страны, оправдываясь работой с гражданским обществом. Это может ей помешать, предупредил ТАСС директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«Трейси стоит учесть ошибки одного из своих предшественников, который плохо начал, едва прибыв к месту службы», — сказал он.

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Александр Дарчиев не назвал имени посла, на которого новому дипломату не стоит равняться, но заметил, что из-за своих действий он стал изгоем. По его словам, этот представитель США вмешивался во внутренние дела России под предлогом работы с гражданским обществом. Глава департамента МИД заявил, что у Линн Трейси нет свободы маневра.

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Сенат США утвердил ее кандидатуру 22 декабря, Россия согласилась на это назначение в сентябре. Прежний посол Джон Салливан ушел в отставку из-за болезни жены. Линн Трейси свободно говорит по-русски и уже работала в посольстве, а теперь возглавит его и станет первой женщиной на этом посту.