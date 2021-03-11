Военный эксперт рассказал о стратегии новой войны в Донбассе

Украина готовится к полномасштабной войне в Донбассе, перебрасывая механизированные бригады к линии соприкосновения с ДНР и ЛНР. Об этом заявил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Сценарий конфликта достаточно прозаический. Сейчас происходит мобилизация Вооруженных сил Украины и их развертывание. Потом перед наступлением произойдет разведка боем по всей линии фронта», — сказал эксперт «Красной весне».

По его словам, находящиеся в регионе бригады украинской армии в три-четыре раза превосходят в технике и вооружении бойцов из самопровозглашенных республик.

В случае прорыва обороны Россия вмешается в конфликт «посредством воздушно-космических сил и ракетных комплексов высокоточного оружия», уверен Леонков.

«На Украине это понимают, поэтому подгоняют ближе к переднему краю такие комплексы ПВО как С-300П и Бук-М1», — добавил военный эксперт.

Ситуация в Донбассе обострилась в начале марта, обратил внимание Ura.ru. Военные ДНР получили разрешение на упреждающий огонь, сообщал RT.