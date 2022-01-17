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    17 января 2022, 16:47

    Новой столицей Индонезии станет город Нусантара

    Оксана Лавнюженко

    Главным городом в Индонезии вместо Джакарты станет город Нусантара, расположенный на острове Калимантан. Об этом написало РИА «Новости».

    Местные власти решили таким образом разгрузить 30-миллионую Джакарту и перенести столицу на восток Калимантана. Процесс переноса планируется завершить к 2024 году, сообщило ИА НСН.

    По словам министра планирования национального развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро, стоимость всех мероприятий составит примерно 32,5 миллиарда долларов.