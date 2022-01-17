Новой столицей Индонезии станет город Нусантара

Главным городом в Индонезии вместо Джакарты станет город Нусантара, расположенный на острове Калимантан. Об этом написало РИА «Новости».

Местные власти решили таким образом разгрузить 30-миллионую Джакарту и перенести столицу на восток Калимантана. Процесс переноса планируется завершить к 2024 году, сообщило ИА НСН.

По словам министра планирования национального развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро, стоимость всех мероприятий составит примерно 32,5 миллиарда долларов.