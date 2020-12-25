Бездомный нашел свою семью благодаря новой прическе. Видео

Бездомный мужчина пришел в парикмахерскую, чтобы попросить побрить ему бороду, но благодаря коллективу заведения сумел воссоединиться со своей семьей, с которой не виделся 10 лет.

Невероятную историю 45-летнего Жоао Коэльо Гимарайнша рассказал таблоид The Sun. Мужчина три года скитался по улицам в бразильском городе Гояния.

В парикмахерскую и магазин одежды он вошел с длинными непослушными волосами и запутанной бородой, но благодаря доброжелательному персоналу, который не только выполнил просьбу мужчины, но и сделал ему новую стрижку, и дал одежду, Жоао уже через два часа выглядел как голливудская звезда.

Владелец парикмахерской Алессандро Лобо разместил фотографии преображения Гимарайнша в официальном аккаунте заведения в Instagram, чтобы побудить других граждан проявить доброту в рождественские праздники. Снимки и видно быстро стали вирусными и распространились по другим социальным сетям. Тогда и произошло настоящее чудо.

В преобразившемся мужчине две женщины узнали своего сына и брата. До этого момента они думали, что он умер больше десяти лет. Женщины связались с хозяином парикмахерской, чтобы тот помог им разыскать мужчину. Когда Гимарайнш встретился со своей сестрой, он заплакал.

Владелец парикмахерской описал Жоао, как очень застенчивого и немногословного человека. Но, по его словам, весь персонал заметили его удовлетворенный взгляд, и Жоао выразил глубокую благодарность всему коллективу парикмахерской за их помощь.

Но несмотря на воссоединение с семьей, Жоао все равно решил остаться на улице, хотя его сестра хотела отвезти мужчину домой. По словам Гимарайнша, на улице он чувствует себя свободным.