Саакашвили выдвинул ультиматум властям Грузии с угрозой новой голодовки

Задержанный в Грузии бывший президент страны Михаил Саакашвили выдвинул властям страны ультиматум с требованием дать ему возможность звонить по телефону, конфиденциально общаться с адвокатами, а также допустить к нему иностранных врачей. Если власти страны откажутся выполнить его условия, то политик пообещал начать новую голодовку. Об этом сообщил телеканал «Рустави 2».

Представляющий интересы политика адвокат Шота Тутберидзе отметил, что его клиент определил крайним сроком для выполнения своих требований 6 января. По его словам, в случае отказа властей новая голодовка доведет Саакашвили до смерти.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию осенью прошлого года, чтобы поддержать свою партию перед парламентскими выборами. Силовики задержали политика по подозрению в незаконном пересечении границы. Бывшего президента Грузии отправили в изолятор, где он объявил голодовку, протестуя из-за незаконного ареста.

Когда состояние политика сильно ухудшилось, на реанимобиле его доставили в военный госпиталь Гори. Как напомнил RT, в конце декабря невеста Саакашвили Елизавета Ясько сообщила, что ее жениха увезли из больницы в неизвестном направлении. После стало известно, что политика доставили в тюрьму города Рустави.