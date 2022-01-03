facebook_pixel
    03 января 2022, 19:39

    Саакашвили выдвинул ультиматум властям Грузии с угрозой новой голодовки

    Саакашвили пригрозил новой голодовкой, если к нему не пустят иностранных врачей

    Анатолий Минкин

    Задержанный в Грузии бывший президент страны Михаил Саакашвили выдвинул властям страны ультиматум с требованием дать ему возможность звонить по телефону, конфиденциально общаться с адвокатами, а также допустить к нему иностранных врачей. Если власти страны откажутся выполнить его условия, то политик пообещал начать новую голодовку. Об этом сообщил телеканал «Рустави 2».

    Саакашвили выдвинул ультиматум властям Грузии с угрозой новой голодовки

    Представляющий интересы политика адвокат Шота Тутберидзе отметил, что его клиент определил крайним сроком для выполнения своих требований 6 января. По его словам, в случае отказа властей новая голодовка доведет Саакашвили до смерти.

    Михаил Саакашвили вернулся в Грузию осенью прошлого года, чтобы поддержать свою партию перед парламентскими выборами. Силовики задержали политика по подозрению в незаконном пересечении границы. Бывшего президента Грузии отправили в изолятор, где он объявил голодовку, протестуя из-за незаконного ареста.

    Когда состояние политика сильно ухудшилось, на реанимобиле его доставили в военный госпиталь Гори. Как напомнил RT, в конце декабря невеста Саакашвили Елизавета Ясько сообщила, что ее жениха увезли из больницы в неизвестном направлении. После стало известно, что политика доставили в тюрьму города Рустави.