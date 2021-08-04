Новоизбранный президент Ирана встретится с Пашиняном

Глава армянского правительства Никол Пашинян проведет переговоры с новоизбранным лидером Ирана Ибрахимом Раиси. Об этом сообщил «Царьград».

Встреча политиков пройдет 5 августа в рамках рабочего визита Пашиняна в Тегеран. Стороны обсудят круг вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества. Также премьер-министр Армении примет участие в церемонии присяги Раиси. На выборах президента, которые прошли в июне, он набрал около 18 миллионов голосов.