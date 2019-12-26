Новогоднюю елку установили в Припяти впервые за 30 лет. Видео

В центре Припяти поставили новогоднюю елку. Праздничное дерево украсили впервые после аварии на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года.

На открытие елки, сообщил украинский телеканал ZIK, приехали бывшие горожане. Новогоднюю красавицу возле дворца культуры «Энергетик» они украсили новогодними игрушками и детскими фотографиями.

Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года. Радиация загрязнила 50 тысяч квадратных километров в 12 областях Украины, в Белоруссии от нее пострадали 46,5 тысячи «квадратов», в России — 19 регионов (60 тысяч квадратных километров и 2,6 миллиона человек населения).

Сама Припять расположена на берегу одноименной реки в трех километрах от ЧАЭС. От города до столицы Украины — Киева — чуть более 100 километров. В нем до сих пор никто не живет. До аварии население Припяти составляло 47,5 тысячи человек.