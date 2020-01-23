Новогодние мероприятия отменили в Пекине из-за коронавируса
Пекинскому правительству пришлось отменить все новогодние гулянья из-за распространения нового коронавируса, передает ИА RNS.
Жители Поднебесной отмечают Новый год 25 января. Пекин отменил все масштабные новогодние мероприятия, в том числе и ярмарки в храмах.
«По мере изменения ситуации мы будем держать вас в курсе событий, происходящих в городе», — отмечается в сообщении пекинского правительства.
Из-за нового коронавируса изолированы два города — Ухань и Хуанган. По данным информагентства, число заболевших превысило 600 человек, 17 скончались.