Мир 01 января 2024, 21:31 Новогоднее обращение Зеленского назвали последним в статусе президента Экс-разведчик Риттер: 2024 год станет для Зеленского последним как президента Офис президента Украины

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Для Владимира Зеленского 2024 год станет последним на посту президента Украины. Таким мнением бывший разведчик Армии США Скотт Риттер поделился в социальной сети X, комментируя новогоднее обращение украинского лидера.

«2024 год станет вашим последним в качестве президента несостоявшегося государства, известного как Украина. Это ваши и только ваши неудачи», — написал Риттер.

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Бывший разведчик также задался вопросом, кто помогал Зеленскому писать текст обращения, предположив, что ему могли помочь «кураторы из ЦРУ».

Владимир Зеленский сообщил, что ему предоставили план военных действий на 2024 год. По его словам, у страны есть планы произвести как можно больше военной техники.

Ранее президент Украины заявил, что за весь 2023 год ВСУ якобы не отступили ни на одном из направлений в районе боевых действий, а также смогли вернуть под свой контроль море.