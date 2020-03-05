Нового украинского министра обороны высмеяли в соцсетях

4 марта генерала Андрея Тарана назначили новым министром обороны Украины.

В соцсетях появились шутки на тему «говорящей» фамилии нового главы Минобороны. Оценили и латинское происхождение слова «таран», и классическую конструкцию этого орудия, которая якобы претерпела модернизацию на Украине.

«Таран (от лат. Taurus) у древних — стенобитное орудие (бревно), снабженное на конце железным или бронзовым наконечником. На Украине из фольги», — написал один из пользователей Twitter.

При голосовании в Верховной раде кандидатуру генерала Тарана поддержали 226 парламентариев из 285.

Также избрали и нового премьер-министра Украины — Дениса Шмыгаля. Его фамилия также не осталась без внимания. В своем telegram-канале политолог и публицист Армен Гаспарян пошутил на эту тему.

«Жду через месяца три вопли: «Он проШмыгал наше экономическое чудо», — написал политолог.