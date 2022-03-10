Нового президента выбрали в Южной Корее

Президентом Южной Кореи стал кандидат от консервативной партии «Гражданская сила» Юн Сок Ель. Такие данные после обработки 100% бюллетеней со ссылкой на Национальную избирательную комиссию страны привело РИА «Новости».

Выборы главы государства прошли в Южной Корее 9 марта. Явка избирателей составила 77,1%, проголосовали более 34 миллионов граждан из более чем 44 миллионов избирателей.

Представитель оппозиционной консервативной партии «Гражданская сила» Юн Сок Ель был главным конкурентом действующего главы государства Ли Чжэн Мена, представляющего Объединенную демократическую партию.

Третий по популярности политик республики Корея, Ан Чхоль Су, перед выборами снял свою кандидатуру в пользу Юн Сок Еля. В результате, согласно данным Национальной избирательной комиссии, после подсчета 100% голосов Юн Сок Ель набирает 48,56%, в то время как Ли Чжэ Мен — 47,83%.

«Проводя предвыборную кампанию, я многому научился. Например, что нужно лидеру страны, как прислушиваться к голосам граждан, тому, что мы проводим выборы, соревнуемся ради граждан. Теперь соревнование закончилось, и мы все должны объединить силы и ради наших граждан, ради Республики Корея мы должны стать единым целым», — заявил Юн Сок Ель, обращаясь к гражданам страны после своей победы.

Он также отметил, что будет уважать дух конституции и парламент, в котором в настоящее время большинство составляют демократы.

Политик выразил сочувствие проигравшим конкурентам.