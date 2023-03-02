Мир 02 марта 2023, 07:29 Нового президента избрали во Вьетнаме Новым президентом Вьетнама избрали члена политбюро ЦК компартии Во Ван Тхыонга Автор фото: Vyacheslav Argenberg / Викимедиа

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Национальное собрание Вьетнама утвердило кандидатуру члена политбюро ЦК компартии Во Ван Тхыонга на должность президента страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительственный интернет-портал государства.

Политик принес присягу перед парламентом. Накануне, 1 марта, внеочередной пленум центрального комитета коммунистической партии Вьетнама выдвинул на пост президента кандидата, имя которого держалось в секрете. Интригу раскрыли 2 марта во время заседания национального собрания: первый заместитель председателя парламента Чан Тхань Ман заявил, что на высший пост от коммунистов выдвинули Во Ван Тхыонга.

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Во Ван Тхыонг учился в Национальном университете Вьетнама в Хошимине на кафедре марксистско-ленинской философии, а потом окончил аспирантуру Национальной политической академии имени Хо Ши Мина, где защитил диссертацию по политическим наукам.

Свою политическую карьеру Тхыонг начал в Коммунистическом союзе молодежи Вьетнама, уже в 2007 году он получил кресло первого секретаря Коммунистического союза молодежи страны, в 2016-м — стал членом политбюро ЦК КПВ, его назначали на пост заведующего отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию, а также главой руководящего комитета ЦК партии по внешнему информированию. Политик уже в 2021 году оказался членом постоянного секретариата ЦК компартии Вьетнама.

Бывший президент Вьетнама Нгуен Суан Фук ушел в отставку в январе 2023 года после коррупционного скандала в правительстве страны.