02 марта 2023, 07:29
Нового президента избрали во Вьетнаме
Новым президентом Вьетнама избрали члена политбюро ЦК компартии Во Ван Тхыонга
Национальное собрание Вьетнама утвердило кандидатуру члена политбюро ЦК компартии Во Ван Тхыонга на должность президента страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительственный интернет-портал государства.
Политик принес присягу перед парламентом. Накануне, 1 марта, внеочередной пленум центрального комитета коммунистической партии Вьетнама выдвинул на пост президента кандидата, имя которого держалось в секрете. Интригу раскрыли 2 марта во время заседания национального собрания: первый заместитель председателя парламента Чан Тхань Ман заявил, что на высший пост от коммунистов выдвинули Во Ван Тхыонга.
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Во Ван Тхыонг учился в Национальном университете Вьетнама в Хошимине на кафедре марксистско-ленинской философии, а потом окончил аспирантуру Национальной политической академии имени Хо Ши Мина, где защитил диссертацию по политическим наукам.
Свою политическую карьеру Тхыонг начал в Коммунистическом союзе молодежи Вьетнама, уже в 2007 году он получил кресло первого секретаря Коммунистического союза молодежи страны, в 2016-м — стал членом политбюро ЦК КПВ, его назначали на пост заведующего отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию, а также главой руководящего комитета ЦК партии по внешнему информированию. Политик уже в 2021 году оказался членом постоянного секретариата ЦК компартии Вьетнама.
Бывший президент Вьетнама Нгуен Суан Фук ушел в отставку в январе 2023 года после коррупционного скандала в правительстве страны.
Вьетнам
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