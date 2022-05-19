Нового пресс-секретаря Белого дома раскритиковали в США за неумение «убедительно врать»

Жители США раскритиковали нового пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая не смогла «убедительно» обвинить в инфляции президента России Владимира Путина. Американцы сочли Жан-Пьер профнепригодной, сообщило РИА «Новости».

Зрители в шутку заметили, что новому пресс-секретарю далеко до Джен Псаки, которая могла «убедительно врать» о «повышении цен Путина». Комментаторы отметили, что Жан-Пьер требуется время, чтобы достичь «высот» Псаки.

«Белый дом все еще обвиняет в ценах на газ Путина, им не надоело», — написал один из пользователей.

«В Белом доме и увеличение числа свидетельств НЛО за последние 20 лет свяжут с приходом к власти Путина», — отметил другой комментатор.

Первый рабочий день Жан-Пьер на посту официального представителя Белого дома прошел непросто. Журналисты раскритиковали пресс-секретаря за некомпетентный ответ об экономике. Они предположили, что Жан-Пьер перепутала заготовленные тезисы.

Жан-Пьер стала первой в истории темнокожей американкой и представителем ЛГБТ-сообщества на посту помощника президента США. Псаки покинула должность 13 мая.