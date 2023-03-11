Мир 11 марта 2023, 08:07 Нового премьера Госсовета избрали в Китае Новым премьером Госсовета КНР стал Ли Цян Публичное достояние

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В Китае избрали нового премьер-министра Государственного совета — высшего исполнительного органа страны. Им стал Ли Цян, который прежде был секретарем Шанхайского горкома КПК и с осени-2022 входил в состав Постоянного комитета политбюро партии. Об этом сообщило издание «Синьхуа».

Решение приняли во время Всекитайского собрания народных представителей в Пекине. Кандидатуру Ли Цяна выдвинул Си Цзиньпин, которого накануне вновь избрали председателем КНР. Назначение Цяна не было неожиданностью — СМИ отмечали, что политик — «протеже» Цзиньпина. Именно он выдвинул эту кандидатуру.

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Ранее премьером Госсовета 10 лет был Ли Кэцян. Однако в 2023 году истекал второй срок его полномочий, после которого он по закону должен был покинуть пост. На 20-м съезде КПК в 2022 году Кэцяна, в отличие от Цяна, не избрали членом Постоянного комитета политбюро.

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Си Цзиньпин уже подписал указ о назначении Ли Цяна.

Сам Цзиньпин стал первым в истории председателем Китайской Народной Республики, занявшим эту должность третий раз подряд.