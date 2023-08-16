Мир 16 августа 2023, 13:36 Нового посла Германии на вручении верительных грамот призвали отказаться от русофобии Новый посол ФРГ в России Ламбсдорфф вручил копии верительных грамот Википедия

Читать 360tv в

Новый чрезвычайный и полномочный посол Германии в России Александр Ламбсдорфф вручил копии верительных грамот. Директор департамента госпротокола МИД Игорь Богдашев предупредил его, что страна продолжит выстраивать отношения с ФРГ с учетом своих национальных интересов, и призвал отказаться от русофобии. Об этом сообщили на сайте министерства.

Ламбсдорфф приступил к работе и 16 августа вручил копии верительных грамот. В ответ на это представитель российской стороны обратил внимание на недружественные действия Германии к России во многих сферах.

Реклама

Богдашев напомнил о случаях ареста машин при пересечении россиянами границы, отказе ФРГ от выстроенного десятилетиями сотрудничества и поддержке киевского режима.

«Германской стороне адресован призыв отказаться от насаждаемой на государственном уровне безрассудной русофобии», — заявили в МИД России.

Директор департамента предупредил, что страна продолжит выстраивать отношения с Германией, руководствуясь собственными национальными интересами.

Бывший посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр проработал четыре года, сообщили «Известия». На приеме по случаю отъезда он назвал этот опыт одновременно увлекательным и разочаровывающим.

Политический аналитик Артур Атаев усомнился в том, что его преемник займется восстановлением связей с Россией.