Бритни Спирс впервые назвала имя нового опекуна

Поп-звезда Бритни Спирс обратилась в суд с просьбой назначить ей нового опекуна. Через своего нового поверенного Мэтью Розенгарта 39-летняя звезда сообщила его имя. Им станет опытный сертифицированный аудитор Джейсон Рубин.

В интервью FoxNews Розенгарт подчеркнул, что новая команда правозащитников намерена действовать «агрессивно и быстро». По его словам, если Джейми Спирс, опекавший дочь на протяжении 13 лет, сам не уйдет, ему все равно придется отказаться от своих прав.

Джейсон Рубин будет не только контролировать поместье певицы, он получит информацию обо всех активах Бритни Спирс, ее кредитных картах, выписках с банковского счета, доверенностях и документах по имущественному планированию. В судебных документах также сказано, что адвокаты хотят доверить ему право на отзыв всех доверенностей. В том числе, на принятие решений в области здравоохранения и управления недвижимостью.

Команда юристов Спирс утверждает, что, поскольку она обладает «достаточными возможностями, чтобы выбрать собственного адвоката, она также имеет достаточные возможности, чтобы выдвинуть кандидатуру опекуна».

В суде были перечислены денежные активы Бритни Спирс на сумму 2,73 миллиона долларов и неденежные — на сумму чуть более 57 миллионов. По некоторым данным, когда Джейми Спирс стал опекуном дочери, ее активы не превышали двух миллионов долларов.

Неделей ранее Бритни Спирс объявила, что завершает карьеру на время, пока ее делами руководит отец.