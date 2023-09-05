Мир 05 сентября 2023, 07:28 Нового главу Минобороны Украины назвали исполнителем планов США Aydinlik: новый глава МО Украины Умеров станет исполнителем планов США Скриншот с видео / YouTube

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Рустем Умеров, которого президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал на пост министра обороны, окажется исполнителем планов Соединенных Штатов в регионе. Такое мнение высказали журналисты турецкой газеты Aydinlik.

По данным издания, Умеров учился в свое время в интернате Крыма, который открыло Министерство образования и науки Украины при помощи FETO. Эту организацию турецкие власти обвиняли в причастности к попытке госпереворота в этой стране летом 2016 года. Тогда акционеры попытались свернуть законно избранное правительтва и президента — Реджепа Эрдогана.

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«Умеров напрямую связан с США и использует в личных целях часть средств, получаемых от иностранных государств», — отметили источники издания.

По данным из открытых источников, будущий глава Минобороны участвовал в программе Госдепартамента США по обмену будущими лидерами. Кроме того, брат Умерова Руслан тоже замечен в связях с FETO.

Владимир Зеленский заявил 3 сентября, что действующий министр обороны Алексей Резников покинет свой пост. Украинский лидер предложил на его место главу Фонда государственного имущества Украины Рустема Умерова. На следующий день Резников подтвердил отставку.