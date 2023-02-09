Важное 09 февраля 2023, 11:14 Новое землетрясение зафиксировали в Турции Сейсмологи ЕС: новое землетрясение магнитудой 4,9 произошло в центральной Турции

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Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в центральной части Турции в 44 километрах от города Кахраманмараш. Об этом сообщили европейские сейсмологи.

Кахраманмараш — город, больше всего пострадавший от серии землетрясений на юго-востоке Турции. Первые толчки произошли именно в этом регионе. Последующие афтершоки — начиная с понедельника, 6 февраля, их было более 300 — фиксировались в основном на удалении 30-100 километров от Кахраманмараша.

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По последним данным, только официальная статистика по погибшим в результате землетрясений уже насчитывает свыше 12 тысяч человек. При этом число раненых колеблется около отметки в 63 тысячи. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, после толчков разрушенными оказались почти 6,5 тысячи зданий.

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