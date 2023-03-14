Мир 14 марта 2023, 10:31 Новое землетрясение зафиксировали в провинции Кахраманмараш в Турции Сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 4,7 в турецком Кахраманмараше РИА «Новости»

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В турецкой провинции Кахраманмараш, получившей колоссальные разрушения в результате февральского землетрясения, снова зафиксировали подземные точки. Их магнитуда составила 4,7, сообщило РИА «Новости».

По данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение произошло в районе Гексун провинции Кахраманмараш в 09:47. Очаг залегал на глубине около семи километров.

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В минувшее воскресенье, 12 марта, в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре также сообщили о землетрясении магнитудой 4,4 в центральной части Турции. По данным ученых, эпицентр толчков тогда находился примерно в 21 километре к юго-западу от Гексуна в Кахраманмараше.

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В начале февраля в Турции произошли разрушительные землетрясения, унесшие жизни огромного количества людей. По последним данным, погибли более 48,4 тысячи человек. Из них более 6,6 тысячи — иностранцы. Свыше 100 тысяч жителей получили травмы разной степени тяжести.