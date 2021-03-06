Новое землетрясение произошло недалеко от Новой Зеландии

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 00:16 (03:16 по московскому времени). Эпицентр подземных толчков располагался в 181 километре от города Гисборн. Очаг находился на глубине в девять километров, уточнило РИА «Новости».

Накануне утром, 5 марта, недалеко от побережья Новой Зеландии произошло четыре землетрясения. Для местных жителей и сейсмологов это оказалось неприятным сюрпризом. Из-за цепочки подземных толчков появилась угроза цунами.

Жители некоторых районов получили сообщения о немедленной эвакуации, когда включились предупреждающие сирены. Новозеландское агентство по ликвидации чрезвычайных ситуаций вопреки эпидемическим правилам попросило жителей побережья не оставаться дома, так как есть вероятность опасного цунами.