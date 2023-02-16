Мир 16 февраля 2023, 23:22 Новое землетрясение произошло на юго-востоке Турции Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юго-востоке Турции Pxhere

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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юго-востоке Турции. Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям страны.

По данным ведомства, в результате землетрясения обрушились несколько зданий. Речь идет о строениях, поврежденных при предыдущих подземных толчках.

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Местные СМИ публикуют кадры землетрясения. Ролик составлен из нескольких видеозаписях, снятых в разных частях страны. На первом видео мужчина с трудом передвигается по дороге, он делает шаги из стороны в сторону и иногда останавливается, по видимому, чтобы удержать равновесие. Следующий ролик был сделан в жилом помещении. На нем видно, как после вспышки света за окном, животные начали бегать по комнате.

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