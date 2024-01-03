Мир 03 января 2024, 05:27 Новое землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Японии РИА «Новости»

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Новое землетрясение магнитудой 5,5 произошло в пострадавшей японской префектуре Исикава. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местное метеоагентство.

По данным агентства, толчки ощущались даже в Осаке.

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Серия мощных землетрясений произошла на западе страны 1 января 2024 года. Магнитуда самого сильного из них составила 7,6. Толчки ощутили жители Осаки, Токио и Киото.

Число жертв землетрясения уже достигло 62 человек, более 100 получили различные травмы.

Префектура Исикава пострадала больше всего в результате стихийного бедствия. Здесь обрушились более 200 жилых домов и 100 строений, спасатели и сейчас разбирают завалы в поисках людей.

В ряде японских регионов нет связи, электричества и водоснабжения, разрушены дороги.

По данным Министерства экономики, торговли и промышленности, без доступа к электричеству остались порядка 33 тысяч домов в префектурах Исикава и Ниигата. Оперативные службы приостановили работу автозаправочных станций.