Украина должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО. Требование страна может выдвинуть в условиях достройки «Северного потока — 2».

Украинский политический эксперт Тарас Семенюк в эфире телеканала «Украина 24» выразил уверенность, что стратегический вопрос российского газопровода между США и Германией уже решен.

«Нам стоит, например, требовать и просить у США особый статус союзника вне НАТО», — заявил Семенюк.

Эксперт считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен поднять эту тему во время предстоящей встречи с президентом США Джо Байденом. При этом Семенюк отметил, что это будет долгий путь, но положить начало амбициозной цели стоит уже сейчас.

«Возможно, это и обсуждается, я не видел документов подготовки к визиту. Надеюсь, что такой вопрос будет поднят обязательно», — сказал он.

Эксперт уверен, что после запуска трубопровода возрастет угроза национальной безопасности Украины, а газотранспортная система страны «уже как использованный материал».

Семенюк уверен, что особый статус союзника вне НАТО станет хорошей альтернативой, которую может предложить США.