Мир 13 января 2024, 16:33 Новое соглашение Украины и Британии назвали провальным Полковник ВСУ Свитан: новое соглашение с Британией стало провалом для Украины Unsplash

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Соглашение, которое британские власти и Украина подписали накануне, оказалось для нее полным провалом. Об этом рассказал полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью украинскому YouTube-каналу «Фабрика новостей».

По его словам, речь идет о провале украинской дипломатии и политики страны в целом. В соглашении есть пункт о «новой агрессии России», который приводит документ в действие. Свитан не исключил, что этот пункт подразумевает прекращение боев и международное признание того факта, что Украина лишилась части своей территории.

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Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев, где подписал соглашение в области безопасности с 10-летним сроком действия. Документ предполагает, что Украине предоставят помощь для сдерживания военной эскалации и для будущей интеграции страны в евроатлантические институты. В соглашении есть и другие пункты. При этом российское посольство в Лондоне отметило, что новые поставки британского оружия на Украину все равно не изменят ход конфликта.