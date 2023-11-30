Мир 30 ноября 2023, 09:14 Новое российское оружие шокировало США Newsweek: военный эксперт Маккардла удивился российским мини-дронам для Су-57 РИА «Новости»

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Американский военный эксперт Гай Маккардл удивился способности российских мини-дронов для Су-57. Об этом сообщил журнал Newsweek.

«Су-57 способен развивать скорость до двух Махов. В теории запуск беспилотника на столь высокой скорости уничтожит его из-за турбулентности», — сказал Маккардл.

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По его словам, сперва статьи в российских СМИ о мини-беспилотниках показались ему некой пропагандой в стиле известной саги «Звездные войны». Спустя время он узнал, что в Соединенных Штатах работали над подобным проектом. Поэтому Маккардл поменял свое отношение к новостям про российские мини-дроны. Он назвал их «вполне правдоподобными».

Как рассказал РИА «Новости» источник, российские разрабочики создали мини-беспилотники для истребителя пятого поколения Су-57, который будет нести эти маленькие дроны на борту. Воздушное судно сможет запускать сразу несколько таких БПЛА и управлять ими.