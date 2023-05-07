Мир 07 мая 2023, 00:06 Новое решение США по помощи Украине поможет России достичь своих целей – СМИ Foreign Affairs: желание конгресса США контролировать помощь ВСУ будет полезно для России РИА «Новости»

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Республиканцы выразили желание взять под контроль выделяемую США военную помощь Украине. По мнению обозревателей издания Foreign Affairs, на деле это окажется не заботой о налогах американцев, а помощью России.

По мнению автора статьи, жители США не выиграют ничего от этих шагов.

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«Но от этих усилий республиканцев выиграют не американские налогоплательщики. <…> Признают они это или нет, но члены антиукраинской фракции Республиканской партии помогают России реализовать ее цели», - сказано в статье.

Выдвинувшие это предложение республиканцы назвали резолюцию «Усталость от Украины». По их мнению, среди американцев это настроение очень быстро распространяется. Люди устали не замечать рост цен на топливо и продукты и при этом продолжать поддерживать чужое государство. Автор материала признал, что среди европейских стран также начала ослабевать идея бесконечной помощи Украине на фоне недовольства населения.

Ранее стало известно, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды и противотанковые системы.