Новое приложение помогло спасти джунгли Перу

Вырубка амазонских лесов может привести к гибели одной из самых богатых экосистем мира. Джунгли содержат 123 миллиардов метрических тонн углерода, тем самым оказывая существенное влияние на климат. Ученые придумали способ, как предотвратить их уничтожение, написал сайт «Мир 24» со ссылкой на Scientific American.

Ученые договорились о сотрудничестве с 76 общинами коренных народов Перу. Около половины из них научились использовать специальные приложения для оповещения об уничтожении лесов. Жители патрулировали лес, искали места незаконной рубки и документировали ущерб.

При подведении итогов выяснилось, что новая программа сократила потери леса на 52% за первый год. Ученые призвали расширить программу на другие сообщества. Правда, на второй год удалось спасти всего три гектара леса.